Que sus hijos dedicaran el tiempo libre al deporte fue algo que Fraysser Torres López y Lisseth Navarro Pacheco se propusieron desde que se casaron.

Lo que no se imaginaron es que esa disciplina y la dedicación llevara a uno de sus hijos lejos, y pronto. Fraysser (jr.) se radicó en Nueva York donde entrena y compite con la ilusión de alcanzar su sueño de estar en la NBA.

Aunque nació en Barranquilla, el joven, que actualmente tiene 15 años y mide 2,06 metros de estatura, ajustó 12 años radicado en Medellín junto a su familia, con la idea de aprovechar las buenas oportunidades que les ofrecía Medellín, reconoce el papá.

Antes de decidirse al deporte de la pelota naranja, Fraysser estuvo en natación, boxeo, karate y fútbol en la escuela de Alexis García donde lo probaron como arquero.

Cuando cumplió ocho años, se decidió al baloncesto. Y se apasionó tanto por esta especialidad que la practicaba en el Liceo Salazar y Herrera, donde cursó hasta grado décimo, y en el club ABA que dirige el entrenador Javier Mosquera.

Sus avances fueron rápidos y por eso su familia tocó las puertas del Inder Medellín. Allí, de inmediato, lo vincularon al programa de talentos.

Con la ayuda de un grupo interdisciplinario (entrenadores, médico, nutricionista, fisioterapeuta, sicólogo), el joven siguió destacándose hasta lograr la beca para estudiar y jugar en Estados Unidos en el Team Fredette, de Nueva York, que es patrocinado por la marca Under Armour.

“Inicialmente, cuando me llamaron para confirmar que Fraysser había sido becado, pensé que se trataba de algo parcial, pero luego nos dimos cuenta que era total. Por eso le brindan estudio, hospedaje, alimentación y competencia, ya que viajan por todo el país en torneos”, comentó el padre del deportista.

En la actualidad, la vida de este chico es estudiar, perfeccionar el inglés y entrenar. Y los partidos, sus jornadas, cuenta, son agotadoras, pero está feliz, sabe que su dedicación y constancia lo pueden llevar a cumplir las metas que se ha puesto.

“Conseguir la beca es un gran logro, pero ahora me tengo que esforzar al máximo, porque la idea es seguir mejorando cada día y aprovechar esta oportunidad”.

Desde Medellín su familia lo sigue apoyando, saben que el baloncesto no solo lo apasiona sino que todo el trabajo que hizo en el proceso formativo será clave para lo que está viviendo en la actualidad Fraysser.

Más cerca de su anhelo

El deportista, que admira a Lebron James (jugador de Los Ángeles Lakers) y es feliz viendo lo videos de Michael Jordan, se ilusiona con llegar a la NBA, y por eso se esfuerza en cada entrenamiento para dar al máximo y seguir creciendo.

“Estar acá es un logro personal, familiar y colectivo porque, además de mi talento, he tenido un grupo que me ha respaldado siempre. Hacer parte de Talentos Inder me permitió contar con un grupo profesional importante que me ayudó a progresar y tener mucha competencia, algo que me ha servido bastante”.

Fraysser lucha por ser profesional y alcanzar un lugar en la NBA, siguiendo la huella de sus compatriotas Brayan Angola, Juan Diego Tello y Jaime Echenique. Este último ha sido el único en cumplir la meta, en diciembre del año pasado. Torres dice que la talla y el talento los tiene.