Quedaron enseñanzas

El deportista de 22 años de edad quedó también satisfecho con la presentación que tuvo el pasado fin de semana en el Campeonato de las Luces, que engalana cada diciembre la Bella Villa.

“Este evento me deja una gran enseñanza y es que la mente logra lo que el cuerpo no puede. El primer día de carrera tuve una caída en la final, que derivó en una contusión en la cabeza y un pequeño desgarro en el muslo izquierdo, lo cual me dejó por fuera de la pelea por el título. Al siguiente día no estaba seguro de correr, pero realmente tenía el deseo de estar ahí, así que puse todo mi esfuerzo y concentración en hacer lo mejor que podía; logré estar en la final y obtener el tercer lugar en el acumulado general de ambos días”, indicó el piloto medio de un notable orgullo.

Mariana dijo presente

En la última jornada del campeonato la triple medallista olímpica Mariana Pajón ocupó el primer lugar en la categoría élite, en la que superó a Mariana Agudelo y Nicole Foronda, que terminaron segunda y tercera, respectivamente.

En esta misma categoría, pero en varones, el campeón fue Diego Arboleda, quien fue escoltado en su orden por Juan Esteban Naranjo y Mateo Carmona.

Entre tanto, el primer lugar de la máster open lo ocupó el antioqueño Sergio Ignacio Salazar tras superar a los pilotos Andrés Arenas y Gustavo Adolfo García.