“Es increíble, a inicios del año no estaba en mis planes seguir representando a mi país. Y Dios es tan grande que me dio una hermosa familia que me está apoyando al ciento por ciento para seguir haciendo lo que tanto me gusta y me apasiona. Mi esposo y mi mamá están a cargo de mi hijo, mi gran motivación. Esta medalla, sin duda, está llena de la gracia de Dios y es dedicada a ellos”.

Ese es el último mensaje que tiene Fabriana en su feed de Instagram, acompañado de una imagen en la que besa la presea de oro que logró en Asunción, su impulso para reinar luego en territorio argentino. Con el premio de Acord se motivará aún más para lograr nuevas gestas.

Los motivos

“Este año, en cuanto a resultados internacionales que es lo que marca la elección, no fue muy amplio. Pero pese a que el deporte antioqueño está pasando por un momento complejo, hay atletas que siempre están sacando la cara por la región y demostrando su grandeza. Ese fue el caso de los que fueron nominados a Mejor Deportista del Año”, aseguró Fredy Alexander Pulgarín Serna, presidente de Acord Antioquia y miembro del Comité Elector.

En otras categorías, Carlos Vélez (baloncesto) fue homenajeado como el Mejor Árbitro luego de impartir justicia en el Fiba Américas; como Liga fue elegida la de Voleibol. Por su parte, el Club Revolution se llevó el galardón de Mejor Actuación Colectiva tras su título mundial de ultimate en Estados Unidos.

Mientras que Formas Íntimas recibió la distinción de Mejor Organización al Servicio Deporte; Jerónimo Pino Balbín (judo) logró el título como Mejor Deportista Juvenil y Karen Durango (natación), el de Deportista Universitaria.