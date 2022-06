Con el uso de inteligencia artificial se integraron más de 13 años de partidos de McEnroe en un robot que puede responder y hablar como lo hacía él en su juventud.

En los últimos años, grandes atletas del mundo han reconsiderado sus legados de una manera honesta, dejando ver que, a pesar de sus logros, no siempre disfrutaron del proceso.

Publicidad

“Mi esperanza es que la siguiente generación de atletas pueda tomar el tiempo para encontrar su propia felicidad y aprecien el camino que están viviendo. McEnroe vs McEnroe me da la oportunidad de celebrar el lugar en el que estuve, qué tan lejos he llegado y apreciar que nada de esto vale la pena si no lo disfruto”, señaló John McEnroe, leyenda del tenis estadounidense.

Una retrospectiva a través del tenis

Publicidad

El partido se desarrollará entre McEnroe y cinco versiones virtuales de él mismo, correspondientes a cada una de las diferentes etapas de su carrera. En éste, se empleará inteligencia artificial y una máquina para imitar el estilo de juego de McEnroe a través de hologramas, máquinas lanza pelotas y la reproducción de frases icónicas de él.

Una unión tecnológica que lleva a los espectadores a cuestionar las posibilidades tecnológicas que permiten resolver preguntas acerca de su crecimiento personal o incluso sobre disputas entre leyendas deportivas.