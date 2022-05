1. Fortalecer las escuelas de formación deportiva. “Creemos que con la asignación de los recursos de regalías se podría ampliar la cobertura, porque la idea es llegar a más niños y niñas de todo el país, sobre todo en los primeros años de edad (0 a 5 años) para fortalecer la semilla deportiva y la atención educativa”.



2. Deporte escolar: “planteamos que tras la jornada única de estudio los colegios deben tener la extensión de la misma solo destinada para el deporte. Que el colegio postule un proyecto para que el Ministerio instale todo lo necesario, ojalá, acompañado de un PAE (Programa de Alimentación Escolar) para este tipo de población”.



3. Deporte universitario: “Colombia perdió varias oportunidades de tener una Liga Nacional Universitaria con recursos del estado y proyectada para que tengamos deportistas con formación académica, que además representen a sus universidades, formato parecido al que se tiene en Estados Unidos con la Ncaa”.



4. Infraestructura deportiva: “No se trata de construir escenarios por hacerlo, sino de tener un propósito, y por ello a través de las instituciones del estado buscar con los gobernadores y alcaldes las falencias, no solo pensando en el alto rendimiento, sino para mejorar la primera infancia, y llegar al adulto mayor”.



5. Aumentar el presupuesto: “Queremos que al deportes le llegue un billón de pesos, la cifra está en $881 mil millones. La propuesta es que el próximo gobierno destine esa cifra para que la nación invierta 220 mil para Juegos Intercolegiados y proyectos sociales y, a través de las regalías, una cifra igual, para que esos $440 mil millones se usen en programas sociales, deportivos y educativos”.



6. Régimen pensional: “Queremos tramitar ante el Congreso un régimen especial de pensión para los deportistas, para que a los 40 años (y no a los 50, como funciona ahora con glorias del deporte), reciban un salario con el cual puedan subsistir y seguir formándose académicamente para que puedan emprender o tener una fuente de ingreso, cuando ya no estén activos en la competencia”.