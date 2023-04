En Barranquilla será el juego de Copa ante Melgar, ¿y después en dónde?

Finalmente, el partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Melgar de Perú este jueves no se jugará en Medellín sino en el Metropolitano de Barranquilla.

Así lo confirmó este lunes el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, a los medios de comunicación, al señalar que no se llegó a ningún acuerdo en la mesa de convivencia, la cual seguirá este martes con presencia de voceros de la barra, directivos y la Alcaldía.

La decisión se tomó luego de los desmanes el pasado domingo dentro del escenario deportivo entre la barra Los Del Sur en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El partido entre Nacional y América, por la fecha 14 de la Liga Betplay fue aplazado y aún sin fecha ni escenario para su desarrollo.

La barra acusó al club de sabotear su presencia en Argentina por el partido de Libertadores contra Patronato disputado el pasado 5 de abril; y de pedirle a la Alcaldía sanciones en su contra.

Este lunes, el alcalde Daniel Quintero se dirigió fuertemente hacia el presidente del equipo verde, Mauricio Navarro, a quien le advirtió: “Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.