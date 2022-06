Sara Escobar Martínez está en la cancha, con los ojos bien abiertos y la cabeza moviéndose de un lado para otro. Acaba de recibir el balón de fútbol americano y está dando un par de pasos hacia atrás para tener el mayor rango de visión posible. Juega como mariscal de Campo y su función es abrir el juego para sus compañeras. Defiende los colores de Hunters de Medellín. En la actualidad también es la entrenadora de la Selección Colombia de Flag Football femenino.

El flag es una modalidad de fútbol americano en la que en lugar del tackle (tumbar al rival), el juego se corta al quitarle una de las dos banderas que tiene colgadas en la correa de su pantaloneta.

Ella lo empezó a practicar en 2014, cuando tenía 24 años. Llegó a esta actividad por casualidad: “Un domingo una amiga me dijo, vamos a practicar esto. Yo le dije que nunca había hecho deporte. Me contestó que no importaba si no sabía de la actividad o mi contextura”.

Sara aceptó la propuesta de su amiga, y se fueron a entrenar. Para ese momento Hunters, el equipo al que llegó, entrenaba en la cancha de Belén Rincón. Para ella fue difícil adaptarse a la exigencia física del deporte. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que tenía cualidades y se enamoró del mismo.