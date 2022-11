Gustavo Llanos, el ‘Cole’, el hincha más famoso de la Selección Colombia está en Qatar disfrutando del mundial y desde allá conversó con la W Radio.

Confesó que a pesar de la alegría que le causaba estar disfrutando del mundial, estaba triste por la ausencia de la Tricolor. “Cuando mi madre peleaba con mi viejo decía que la felicidad nunca es completa, y ahora el fútbol me ha enseñado que tiene toda la razón mi vieja. Por supuesto que sin la Selección Colombia me da tristeza, pero vivo esa dualidad porque estoy en el Mundial y la he pasado feliz y dichoso”, dijo.