Se acabó el sueño de Daniel Galán: perdió con Sinner y quedó eliminado de Wimbledon

Lo intentó hasta el final. Le hizo la guerra, le jugó de tú a tú al tenista italiano Janick Sinner, pero el colombiano Daniel Galán no pudo conseguir el sueño de seguir haciendo historia en Wimbledon.

En un partido que se jugó en la cancha central del All England tenis and Criquet Club de Londres, el colombiano mostró un buen tenis, puso en aprietos a su rival, pero al final no lo pudo doblegar y terminó la que hasta el momento ha sido la mejor participación de su carrera en un torneo de Grand Slam.

¿Cómo fue la presentación de Daniel?

Galán saltó a la cancha como el único suramericano que quedaba en competencia, luego de que el chileno Nicolás Jarry perdiera contra Carlos Alcaraz en el duelo válido por la tercera ronda del slam inglés que se jugó en la noche del sábado.

Sin embargo, eso no lo presionaba. Por el contrario, durante el primer set mostró la serenidad que lo caracteriza y se fue adelante en el marcador en el primer game. Después2, al juego llegó la dinámica que se mantuvo durante toda la primera manga: Galán se iba adelante. Sinner lo igualaba.