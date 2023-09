Alves compareció a comienzos de agosto frente una jueza de Barcelona que le notificó que irá a juicio por violación. El exfutbolista no se opuso a la decisión para no dilatar el proceso. Sus abogados explicaron el pasado 2 de agosto en un comunicado que Alves “ha manifestado que no recurrirá la resolución a fin de agilizar lo conducente a la celebración de juicio oral”, y confirmó que “se ha mostrado no conforme con el relato de los hechos que contiene la resolución judicial” que da por finalizada la fase de instrucción y que detalla los indicios que la magistrada instructora considera que hay contra el exjugador de fútbol.

Alves, en prisión desde hace 8 meses, ha buscado el perdón de su esposa, a quien le dedica cada tanto mensajes de arrepentimiento.

“Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno... cuando uno cae, el otro lo levanta, cuando uno tiene frío, el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eres tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar. Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuánto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos fuerte juntos. Es increíble que siga teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... pero más increíble aún es saber que tú estás allí para corresponder a todo eso”, le escribió en esta ocasión Alves a Sanz.