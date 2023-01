Una de esas tantas tomas el futbolista la subió a su cuenta de Instagram con el siguiente texto: “tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer......”. Esa publicación se convirtió en la que más “me gustas” ha obtenido en la historia de la red social. Hasta el momento acumula 74.482.814.

Sin embargo, ese trofeo que levantó Messi con sus compañeros a la espalda, alegres, llenos de emoción por haber conseguido el sueño que tuvieron toda su vida, ya no estaba en el terreno de juego. Esto debido a que el máximo organismo del fútbol tiene una política que no permite que la copa original esté en el terreno de juego más que un par de segundos, para evitar que se la roben como pasó con la Jules Rimet .

“Antes del Mundial contactamos a gente que se dedica a hacer copas y tardó seis meses en fabricarla. Tiene el peso de la original, está hecha con resina y cuarzo en el interior y bañada con una pintura símil oro. Hay algunos detalles, marcas y relieves que no son similares, pero la diferencia es mínima”, le comentó la pareja al diario argentino El Clarín.

Ellos estuvieron en las tribunas durante la final, y después de que terminó el partido y argentina ya era el campeón del mundo, buscaron la manera de que su trofeo entrara a la cancha para que fuera firmado por varios futbolistas del equipo. Una familiar de Enzo Fernández les hizo el favor.

Fue de las manos de ese futbolista que el trofeo llegó a Lionel Messi. Lo besó en varias oportunidades. Se tomó fotos con él. También lo hicieron su esposa y uno de sus hijos. Después decidió emprender el camino para dar la vuelta olímpica.

Todo era celebración y algarabía hasta que, Ángel Di María, que tenía el trofeo oficial que les había dado la Fifa, se percató de que Messi estaba dando la vuelta con un trofeo. “Los encargados de seguridad me decían ‘por favor no le des la copa a nadie’, y yo les decía ‘pero si allá hay otra copa’, y ellos me dijeron ‘no, no, la que tenés vos es la verdadera, por eso estamos con vos’”, aseguró El Fideo.