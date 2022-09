A menos de una semana del debut ante Japón, hablamos con el entrenador que se ha ganado no solo el respeto y el cariño de sus dirigidas, sino del país deportivo que ha visto la evolución del equipo nacional, logrando hazañas como vencer a Argentina, Bélgica, Brasil, Cuba y EE. UU. en competencias oficiales.

Carismático, sensible, amoroso, exigente, dedicado, estudioso y apasionado por su familia y el voleibol. Así es el técnico brasileño Antonio Rizola Neto , responsable de la Selección Colombia de voleibol femenino que desde este 25 de septiembre disputará su primer Mundial.

Sin descanso

Rizola, quien pierde casi dos kilos de pesos en cada partido, tiene sus propias estrategias para mantener la calma y controlar el estrés que le genera la competencia.

En medio de risas, reconoce que se come dos paquetes de mentas por partido (80 pastillas cada una), pues es una de las maneras como descargar el estrés.

“No soy capaz de quedarme quieto. En el reloj queda cronometrado el recorrido que hago. Por partido son 5 o 6 kilómetros los que camino, pues voy y vengo por la raya dando indicaciones; no me puedo estar ni quieto ni callado”, comenta.

Con la ayuda del sicólogo aprendió a controlarse realizando ejercicios de respiración, ya que es consciente de que su salud debe estar primero. “Mi premisa de vida es primero mi salud, mi familia y mi trabajo”.

El nacimiento de Elisa, su nieta, lo tiene feliz y enamorado. Todos los días, mediante videollamada, le habla, ve su proceso de crecimiento y disfruta con sus avances.

“Tengo el apoyo de mi familia que es fundamental. El 1° de febrero nació mi primera nieta, ya empezó a gatear y la veo todos los día gracias a la tecnología. Algunos me dicen, pero usted no la abraza, y les digo que aprendí a disfrutar con la tecnología, porque me permite estar cerca de mis seres queridos: mi padres que tienen 94 y 87 años, y mi esposa con quien estoy casado hace 36 años”.

Lo que no ha podido mejorar es el sueño. Con su natural espontaneidad afirma no recordar cuándo fue la última vez que durmió como un bebé, pues son constantes sus desvelos y sobresaltos.

De manera jocosa comenta que antes de dormir ubica en su mesa de noche un cuaderno y un lapicero. Al momento del sobresalto plasma allí sus pensamientos, sus ideas y al otro día, ya con la consciencia más clara, lee y analiza si es algo realizable o es otra de sus locuras.

Rizola siempre está analizando rivales, observando las estadísticas de sus jugadoras, tarea que hace David Torres, uno de sus escuderos en el staff de la Selección.

Para este entrenador brasileño, cada uno de los miembros de su grupo de trabajo es importante. Le fascina escuchar, que le hablen, que le digan “ojo” cuando está acelerado. Afirma que la clave para un buen trabajo en grupo consiste en escuchar, aprender de los demás y mantener un diálogo abierto.

Sus dirigidas saben que en él encuentran a un ser sabio y de experiencia que las escucha. Así lo reconocen María Alejandra Marín, capitana de la Selección y Margarita Martínez, otra de las referentes.

“El profe es exigente, nunca deja de alentarnos a dar más. Su llegada nos cambió el chip, pero además es un entrenador que nos escucha, que nos entiende y que nos valora no solo por lo que somos como deportistas, sino como personas”, coinciden.