María José Salguedo, carta fuerte de Colombia en el Suramericano de baloncesto

Por luz élida molina marín

La Selección Colombia de baloncesto femenino sub-18 arrancó su participación en el Suramericano de la categoría en Argentina con una sufrida victoria ante Uruguay 61-57, en tiempo extra.

Las representativo nacional, dirigido por Luis Miguel Cuenca, alcanzó a tener ventaja de 12 puntos, pero la reacción de las charrúas en el último cuarto, les permitió igualar las acciones 53-53 para llevar el duelo a tiempo extra, en el que las criollas salieron victoriosas.

Los parciales del juego fueron 14-17, 22-30, 32-44 siempre a favor de las colombianas, que en el último periodo bajaron en la efectividad para terminar igualadas.

Una de las figuras del equipo nacional fue la cartagenera María José Salguedo Rincón, quien juega en el club Adidas de Medellín, adscrito a la Liga de Antioquia.

Además de ser eficaz en defensa y llevar los hilos del equipo, aportó, con lanzamientos de dos y tres tiros, nueve puntos en el marcador final.

La joven, de 16 años de edad y quien mide 1.68 metros de estatura, ajusta seis años radicada en Medellín, ciudad a la que llegó con su familia para continuar con su proceso de formación.

María José, que desde pequeña empezó en el ballet (5 años), siempre estuvo cerca de la pelota naranja, ya que acompañaba a uno de sus hermanos a los entrenamientos, y fue en ese espacio en el que tuvo su primer contacto con el balón y las cestas.

“En las tardes nadie me podía llevar a ballet o cuidarme en casa, entonces me iba con mi hermano al coliseo y así empecé jugar y me enamoré de este deporte”, comentó María José, quien confía en que Colombia alcanzará uno de los tres lugares para el Mundial de la especialidad.

“Sabemos que las rivales son fuertes. Brasil y Argentina son potencia, pero hemos entrenado mucho y preparado muy bien para luchar por ese objetivo”, argumentó la deportista, que se desempeña en las zonas de armadora y alero.

Desde pequeña ha admirado a Stephen Curry por su rapidez y efectividad.

Sobre las condiciones de Salguedo, Jorge Saldarriaga, presidente de la Liga Antioqueña de Baloncesto, dijo que es una gran jugadora, de proyección que tiene buena técnica y malicia única para jugar baloncesto.

María José, que estudia en el colegio Rafael Uribe, cursa el grado undécimo y espera seguir su formación académica. Debutó en la Liga semiprofesional de baloncesto el año pasado con el equipo de Indeportes, que fue protagonista del campeonato.

En Argentina las colombianas integran el grupo B junto a Venezuela, Chile y Uruguay. Clasifican a la fase final los dos primeros equipos de cada zona. En el grupo A quedaron Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia.

La segunda salida de las cafeteras será este miércoles ante Chile, a las 12:30 p.m. (hora de Colombia)