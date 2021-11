Envigado recibe al Once Caldas con la ilusión de mantenerse en los ocho

Sin el volante Iván Rojas y el goleador José Hernández Chávez (4 tantos) por sanción, el Envigado recibe en casa a Once Caldas, con la ilusión de llegar a 29 puntos para mantenerse entre los ocho.

El joven grupo dirigido por Alberto Suárez está a cuatro unidades de asegurarse entre los ocho, por eso la motivación para el compromiso de esta tarde, 1:45 en el Polideportivo Sur, es alta.

El delantero Steven Rodríguez, quien estaría en la titular, mencionó que el cuerpo técnico ha hecho un trabajo mental fuerte y que el equipo luce concentrado en buscar la clasificación.

“El plantel está motivado, hemos trabajado bien el semestre, tenemos todo para lograr el cupo y lo queremos hacer porque hace 8 torneos que no estamos en finales; sería muy lindo concretar esta meta”, comentó Rodríguez.

Sobre el duelo, el volante Édison López argumentó que aunque el Once no ha tenido buen semestre, están seguros de un buen resultado. Por eso Envigado no saldrá confiado, pues reconoce que el rival tiene buenos jugadores y un cuerpo técnico liderado por Iván Corredor, al que le gusta el buen juego.

Once Caldas viene de empatar 1-1 en casa ante Patriotas, mientras que los antioqueños cayeron ante Bucaramanga (2-1).

Los naranjas esperan aprovechar las ventajas del cuadro de Manizales para sumar y, de esta manera, revertir las estadísticas que en los últimos 20 enfrentamientos tiene a los del Eje Cafetero con 11 triunfos, sobre 6 de los paisas, y tres empates.

En octubre del año pasado, Envigado derrotó por 3-0 a Once Caldas en el Polideportivo Sur y ahora busca repetir esa actuación