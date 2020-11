A 2.1 kilómetros para el final de la exigente jornada de ayer de la Vuelta a a España, de 178.2 k y un endemoniado ascenso a la meta, enmarcada como la última batalla entre los candidatos al título, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) sufrió ante el ataque de su rival más enconado, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).

Sin embargo, y a diferencia de lo que le sucedió al europeo hace mes y medio en el Tour de Francia cuando cedió el primer lugar en la penúltima fracción con su compatriota Tadej Pogacar, esta vez Roglic, sin perder la calma y con un ritmo constante, logró proteger la camisa roja de líder para convertirse en virtual campeón de la carrera, la segunda de manera consecutiva que se adjudicará.

Rumbo al alto de la Covatilla, donde ganó el francés David Gaudu (Groupama), Carapaz le descontó 21 segundos a Roglic, a quien escoltará hoy en el podio por 24’. Los acompañará en las posiciones de privilegio el inglés Hugh Carthy (EF), tercero a 47’.

Al final hubo polémica ante una posible alianza entre los hombres del Jumbo y Movistar. Cuando el suramericano le recortaba unos 23 segundos al esloveno, este último estuvo varios metros a rueda de Enric Más y Marc Soler, de la formación telefónica, elenco al que pertenecía Richard y del cual no salió con buenas relaciones el año pasado.

Más, quinto en la general, aseguró que su escuadra hacía el trabajo que le convenía, sin “ayudar” a Primoz ni “perjudicar” a Richard. “Fue una situación de carrera. Me habría gustado estar un poco más arriba en la tabla y ganar etapa”.

Roglic, un exsaltador de esquí, disciplina en la que ganó medallas mundiales en juvenil, se consolida como uno de los corredores más fuertes en el último año.

En 2019 fue tercero del Giro de Italia y triunfó en la Vuelta a España; en el presente fue subcampeón del Tour y hoy agregará un nuevo galardón a su magnífica temporada, en la que fue vencedor nacional de ruta, triunfó en el Tour de l’Ain y en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Durante la actual prueba, Roglic se impuso en cuatro etapas y figuró segundo en tres más, que le sirvieron para ganar 48 segundos de bonificación con los cuales consiguió hacer la diferencia en una carrera bastante equilibrada de principio a fin.

“Siempre es bueno tener un final emocionante y este lo fue. Me bastaba con saber que si iba con mi propio ritmo sería suficiente. No he estado siempre con todo bajo control pero necesitas estar tranquilo y centrarte en lo tuyo. Estoy súper contento, es una buena manera de terminar la temporada”, señaló Primoz a los periodistas.