Paula hace historia con su nivel sobre la bicicleta

La corredora, que nació en el municipio de La Ceja hace 26 años, delata orgullo al ver el crecimiento del ciclismo femenino en el país.

“Recuerdo que cuando comencé a competir había, como máximo, cincuenta corredoras en el lote nacional, pero ahora vemos que el pelotón creció, que como mínimo se cuenta con cien niñas compitiendo. Esto es demasiado bueno para nuestro ciclismo, pues se aprecia que hay mucho talento y futuro, crecen las oportunidades”, dijo Patiño al aplaudir la consolidación de equipos como Mujeres de Antioquia-Orgullo Paisa y Tierra de Atletas.

Al preguntarle que si recomendaría a alguna deportista nacional a un equipo de primer nivel en Europa, no dudó en afirmar que sí.

“Con los ojos cerrados lo haría. Ya he tenido la oportunidad de competir con varias de ellas, como sucedió en la reciente Vuelta con Andrea Alzate y Carolina Vargas, esta última quien me sorprendió como se manejó en una prueba tan exigente. Hay niñas con bastante calidad, por eso es bueno que más empresas se unan a apoyarlas, a incentivarlas, para que logren realizar un buen proceso formativo como lo hice yo y se logren sacar grandes campeonas”.

Paula siente responsabilidad al ser ejemplo a seguir. Dice que si bien el ciclismo europeo es diferente, por encontrarse con corredoras más fuertes, otros terrenos, más kilómetros o temperaturas extremas, sus compatriotas se pueden acostumbrar y dejar huella. “Me alegra que reconozcan lo que he hecho, que quieran también escalar alto. Lo que me ha caracterizado es que nunca me he dado por vencida, que luché para llegar a la máxima categoría del ciclismo gracias a esa constancia y disciplina para mantener el nivel”, señaló Paula, quien ya goza de respeto en el lote mundial.