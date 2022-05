Una romería rompió este martes la tranquilidad que se respira normalmente en el municipio de Donmatías. En esa “peregrinación” aguardaban por un campeón.

Niños con sus uniformes de colegio ondeando con fuerza banderines verdes y blancos, otros disfrazados de campesinos y bailando, decenas más montados en bicicleta, además de jóvenes con instrumentos musicales y adultos con ruana y sombrero se agolparon desde temprano en el parque principal de esa población del Norte de Antioquia para hacerle una calle de honor a uno de los hombres que ha engrandecido el nombre de Colombia en el ámbito mundial, el boyacense Nairo Quintana (Arkéa).

“Bienvenido Nairo, eres un ejemplo a seguir”, “Cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón”, “Todos tenemos derechos a cumplir nuestros sueños, nadie tiene por qué juzgarnos, y Nairo es un ejemplo de motivación para nosotros”, fueron tres de las pancartas que recibieron al vencedor del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España-2016, que despertó con su presencia júbilo entre los pobladores de este y otros municipios vecinos como Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y San José de la Montaña.

En medio del recibimiento en Donmatías, donde están las fábricas de confección de jeans más grandes de Colombia y que será uno de los lugares que verá pedalear al deportista junto a otros cinco mil ciclistas el 20 de noviembre durante el Gran Fondo Nairo Quintana, al reconocido escarabajo le rodaron por sus mejillas lágrimas de felicidad al sentir el cariño de la gente hacia él.

¿Esperaba un recibimiento como este en Donmatías?

“No, me salieron incluso lágrimas de la emoción, estoy muy agradecido”.

¿Qué piensa al saber que es un referente no solo

de grandes, también de

niños?

“Es algo muy bonito. Los niños necesitan referentes que los anime a seguir adelante para cumplir sus proyectos de vida. Al ser uno de ellos no solo me siento orgulloso, también me motiva a trabajar más fuerte para inspirar a más personas”.

Si fue emocionante el lanzamiento del Gran Fondo en esta población, a lo mejor el reto ciclístico será mayor...

“Queremos estimular el deporte a través de la bici, activar la actividad económica con buena ocupación hotelera, también habrá una feria comercial, como a la vez una charla con niños y deportistas porque queremos dejar huella por donde pasemos, más allá de organizar un evento deportivo. Vendrán aproximadamente 5.000 ciclistas de diferentes partes del mundo, entre ellos suizos, franceses, italianos, españoles...”.

Ya suma tres podios en el Tour -dos veces segundo y otra tercero-, ¿se ilusiona este año con terminar de amarillo en la ronda francesa?

“Estoy con muy buenas sensaciones. Como han podido ver, tuve un excelente inicio de temporada. Terminé la primera parte con cuatro victorias las cuales fueron muy importantes para mí. Tendré cerca de un mes de preparación en Colombia antes de competir en la Ruta de Occitania (16-19 de junio) y estar en un buen estado para actuar en el Tour. Las condiciones son buenas, he tenido una gran recuperación después de la caída en el reciente Tour de Turquía. Ya estoy entrenando fuerte”.

¿Cree que los compatriotas que estarán desde este viernes en el Giro pueden hacer presentaciones destacadas como lo hicieron usted años atrás y Egan Bernal, actual campeón?

“Claro que sí. Tenemos corredores importantes que, seguramente, estarán en la pelea. Entre ellos, Miguel Ángel López, quien lo puede hacer muy bien pues en el última carrera dio señales de que está en buena condición”.

Hay deportistas que empiezan a expresarse en redes sociales mostrando su posición en cuanto a la mejor opción de Colombia de cara a las votaciones presidenciales, ¿usted por qué no lo ha hecho?

“En este momento prefiero seguir pedaleando, apoyando a los niños que son el futuro de nuestro país, dando ejemplo de trabajo, que es lo que tenemos que hacer todos para continuar para adelante. Cada persona debe tener la convicción de lo que crea mejor para su vida”.

Con 32 años de edad se puede decir que hay Nairo para rato, ¿pero qué decir de la generación poderosa de la actualidad, lo motiva a seguir superándose?

“Sí, han salido jóvenes bastante fuertes, que han liderado en los últimos años. Pero esto nos obliga a trabajar incansablemente para mantener el nivel y seguir ganando. Ya se vio que se les puede vencer, entonces tenemos que poner bien a punto el motor, pues ganas no me faltan de seguir intentando hacer la diferencia ante mis demás oponentes”