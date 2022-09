Miguel Ángel López, motivado de cara a la tercera semana de la Vuelta

“Salí de la segunda semana motivado, con buenas sensaciones, con buenas piernas, como se vio en las últimas etapas respecto a los demás rivales. Queda mucho, con etapas duras”, agregó López este lunes en la jornada de descanso.

Por su parte, Evenepoel pidió tranquilidad a la afición de su país ante la lo que resta de Vuelta, ya que cuenta con una “buena ventaja en la general”, aunque no la considera “decisiva”.

Publicidad

En caso de que el corredor belga consiga ganar la carrera pondría fin a una racha de 34 años sin ganar una grande un ciclista de su país, concretamente desde 1978 en el Giro de Italia con Johan De Muynck.

“Que todos los belgas estén tranquilos, quedan seis días de carrera que no serán fáciles. Aunque no se tendrán las subidas más duras, empezará a entrar en juego el cansancio, pero seguro que lucharemos, no nos queda más remedio. Mi liderato es cómodo, pero no es definitivo”, quien tiene como rivales directos al esloveno Primoz Roglic, segundo a 1.34 en la general, y al español Enric Mas, tercero a 2.02.

“Roglic y Mas lo están haciendo bien. El sábado fue Roglic el mejor, y el domingo fue Enric, pero al español estaba bastante lejos de mí en general y no lo seguí. Comencé a correr solo, a mi ritmo porque tenía miedo de sobrepasar mis límites. Al final, después de un día duro, limité la pérdida de tiempo”, explicó.

Publicidad

Ante la última semana de Vuelta, Evenepoel comentó que la táctica predominante será la defensiva y señaló que lo que más miedo le da es caer enfermo de Covid .