El múltiple campeón de majors, aunque lleva de la mano a su hijo en algunas competencias, es hermético y lo cuida para que la presión no lo toque.

Charlie, con 13 años de edad, ha demostrado tener no solo el swing, pues muchos especulan que también heredará los patrocinios de Tiger.

Montoyita, en los autos

Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, no solo sigue los pasos de su padre demostrando un gran talento, sino que de manera jocosa, el experimentado piloto reconoce que tiene lo que a él le hizo falta, carisma.

Publicidad

En una entrevista en la W, Montoya sostuvo sobre su hijo Sebastián: “es muy bueno, yo de papá trato de no comentar mucho y mejor me concentro en trabajar mucho con él. Le doy muy duro, soy fuerte, muy estricto, a veces a uno se le olvida que él tiene 14 años y que apenas va a empezar a manejar carros, y tiene lo que yo no tengo, según la gente: mucho carisma”.

Sebastián compite en el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente con Hitech Grand Prix, hace parte del Equipo Júnior de Red Bull desde este año y también es miembro de la Escudería Telmex.

En el automovilismo también está el caso de Mick Schumacher, hijo de Michael, ganador de siete campeonatos mundiales de Fórmula Uno.

Publicidad

A sus 23 años de edad, el hijo mayor de Schumacher, quien nació en Suiza, ha logrado dos subcampeonatos en Fórmula 4, fue campeón de la Fórmula 3 Europea en 2018 y de Fórmula 2 en 2020.

En 2021 debutó en Fórmula 1, siendo piloto de la escudería Haas F1 Team hasta 2022. Los primeros puntos que sumó en la temporada los logró en el GP de Gran Bretaña, donde quedó octavo y sumó cuatro unidades.

Hace unos días fue anunciado por McLaren-Mercedes como su nuevo piloto de reserva.