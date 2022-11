“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, señaló el boxeador Canelo Álvarez en su cuenta de Twitter.

El comentario del boxeador alcanzó las 29.000 reacciones en su red social y los 23.000 comentarios, uno de ellos fue el exjugador Sergio el Kun Agüero.

“Señor ‘Canelo’, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas, siempre después de que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor y después, si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, puntualizó el excompañero de Messi.

De momento, la Selección Argentina y su capitán no se pronuncian sobre este hecho. Los albiceleste espera su próximo partido por el grupo C este 30 de noviembre cuando defina su paso o no a los octavos de final de Qatar ante Polonia.