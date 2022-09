Hay despedidas tristes, pero otras no tanto como la que tuvo Daniel Galán en la tercera ronda del US Open. Dijo adiós tras caer 4-6, 7-5, 4-6, 4-6 ante el español Alejandro Davidovich. Sin embargo, Galán estuvo a un paso de ser el primer colombiano en llegar a unos octavos de final, en sencillos, de este torneo. Más allá de lo que suceda en los próximos meses, este se convierte en el mejor año de su carrera, con tres participaciones en tercera ronda de eventos importantes, y con el primer triunfo ante un top-5 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas. Fedecoltenis lo felicitó en Twitter: “Nos has emocionado y has puesto a muchos a hablar de tenis. Seguro este será un impulso para tu carrera”. Galán mejorará su ranking. Se ubicará, aproximadamente, en la posición 73°.