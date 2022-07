Las declaraciones que terminaron sentenciando la salida de Gio, quien en plena rueda de prensa contó que el técnico campeón (el Arriero) ganaba un sueldo muy bajo, no se habrían emitido si el presidente del club, Emilio Gutiérrez, le hubiera transmitido al técnico de Nacional, Hernán Darío Herrera, que tenía la directriz de la Junta Directiva de aumentarle el salario días antes de la final, cosa que la presidencia no le comunicó en ese momento al estratega.

Antes de que se presentara toda la situación coyuntural y con la idea inicial de hacerle contrato a Gio por un año, se decidió hacerlo por seis meses porque el jugador insistía en que debía ir a China por un dinero que debía recoger allá. El club siempre respeta los contratos y si no, negocia con el futbolista partiendo de la buena fe, simplemente a Giovanni se le informó que no se le iba a hacer un nuevo contrato.

Premio muy gordo por ser campeones

Los futbolistas de Nacional recibieron millonarios premios de parte de la dirigencia por ser campeones y uno de los que se beneficio fue Giovanni. Fue un dinero muy importante. Cuando fueron campeones en Ibagué ya sabían que el grupo recibiría una gratificación enorme y así y todo vino la equivocación de Gio de dar las desafortunadas declaraciones.

La pregunta que detonó todo

Los periodistas también le echaron leña al fuego en el momento más inoportuno, en el que Nacional fue campeón y, precisamente fue uno de ellos que en la rueda de prensa, tras el festejo le preguntó al técnico Herrera: “¿profe, cuánto gana usted?”. Esa interrogante que fue impertinente por lo que había acabado de alcanzar el club llevó a Gio a tomar parte en el asunto y a responder por su entrenador.

No hubo reunión con el mandamás

Aunque la intención de los jugadores cuando se enteraron de que Gio Moreno no seguía en Nacional era tener una reunión con el máximo accionista, Antonio José Ardila, esa reunión nunca se presentó como dieron por hecho varios medios de comunicación. Además, la decisión final no estuvo en manos de él como todo el mundo cree. Se cree que hay alguien del club que quiere hacerle daño, que filtró de manera falsa que la última palabra la tuvo él, cuando no fue así. Fue una decisión de la Junta.

Casos en los que no fueron tan severos

En los últimos años en Nacional hubo comportamientos de indisciplina de jugadores como el panameño Roderick Miller y Gustavo Torres a los que les tuvieron mayor paciencia. Sin embargo, muchos de sus inconvenientes no se hicieron públicos y se quedaron como códigos de camerino. Lo que se quiere evitar es que estas situaciones se hagan públicas. A Ambos los alejaron de la formación titular, porque a veces no llegaban a entrenar o llegaban en condiciones que no eran las óptimas. Les enviaron personas para que los vigilaran si estaban en los entrenamientos cumpliendo con su contrato laboral.

Gio quería traer a Cardona e Ibargüen

Aunque Giovanni Moreno estaba haciendo contactos para que Edwin Cardona y Andrés Ibargüen pudiera regresar al club, esto no cayó bien en las directivas, porque esa no era una labor que debía ejercer un jugador, como tampoco gustó la injerencia que podía tener en el cuerpo técnico. Muchas veces se le vio en el banco casi en el papel de entrenador. En este caso es pertinente la frase del presidente del Barcelona, Joan Laporta, al diario AS de España, referida al principio de autoridad: “A los futbolistas no hay que protegerlos tanto para dejar que se conviertan en los amos ni tampoco desprotegerlos para que sea jauja, hay que encontrar un equilibrio. Si los jugadores viven el club y lo aman, son los primeros en ayudar. Hay que tener clara la línea de mando”.