Aldair Quintana volvió a ser tendencia en redes sociales y no precisamente por haberse destacado con Nacional. Los hinchas lo responsabilizan del segundo gol del Cali en el 3-3 del fin de semana.

¿Por qué se insiste tanto con este arquero?, preguntan los hinchas.

Los derechos deportivos del tolimense, de 27 años, pertenecen a la agencia Best of You y su representante es Diego Torres, mientras que Kevin Mier es de le empresa Élite. Según Transfermarkt, Aldair fue cedido del Huila en 2019 por 300 mil euros y en septiembre de 2021 alcanzó su máxima cotización, 1,1 millones de euros. Es decir, era un guardavallas de proyección deportiva y económica. No en vano fue convocado a la Selección Colombia. Pero luego vinieron algunos desaciertos en sus actuaciones lo que, sumado al enfrentamiento con un sector de la afición, afectaron su desempeño.

El entrenador interino Hernán Darío Herrera, tras la salida de Restrepo, comenzó su campaña con Mier en el duelo de Copa Libertadores con Olimpia (1-1, error de Kevin en el tanto del visitante) y lo mantuvo hasta el clásico con DIM (triunfo 2-0).

Pero después del receso de la jornada electoral en Colombia, sorpresivamente Quintana volvió a la titular. Primero ante Jaguares (victoria 3-1) y luego con Cali, juego en el que no salió bien librado.

El analista Miguel Cadavid, extécnico del Envigado, y que en su juventud fue arquero, señala que hace un año Quintana era el mejor portero de Colombia, un hombre de futuro por sus características: talla y cualidades.

Agrega que el bajón de Aldair se debe a que “lo pusieron a jugar en un sistema que no sabe hacer bien: manejar la pelota desde el inicio de juego, ahí perdió. Ese no es su potencial, como tampoco era el de Franco Armani y el de Fernando Monetti”.

A todos les ordenaron jugar con las pies, como lo hacía Higuita, por ejemplo, y les fue mal en ese aspecto. “Esa es una directriz que desde la parte técnica no se ha manejado bien”. Cadavid apunta que Quintana es atajador y que la confianza que tenía se le perdió y “eso es muy difícil de recuperar”.

Y puntualiza que esa tendencia mundial de que el portero es el que reanuda o continúa el juego en fase ofensiva, ha afectado a muchos en Colombia por la terquedad de los entrenadores que en vez de jugar directo, intentan aplicarla con arqueros que no cuentan con esas características. Eso es lo que hoy tiene a Quintana en medio de críticas negativas.

Mier, de 21 años, se acerca más a lo que pretende Nacional en el arco, pero no ha tenido continuidad, mientras que Quintana cada vez pierde más confianza y cotización