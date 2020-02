¿Podrá Nacional domar a Jaguares con su ataque?

Mientras Nacional sea “eficaz, efectivo y eficiente”, como lo promulga su técnico, seguirá tomando riesgos atrás para darle prioridad al ataque.

El semestre pasado, el club verdolaga generaba muchas opciones pero convertía pocas, lo que sumado a su debilidad defensiva fue un factor determinante que no le permitió llegar a la final de la Liga colombiana.

En las dos fechas que lleva el actual torneo, el conjunto verde ya marcó 6 anotaciones, un promedio de 3 por partido, pero sigue sin solucionar las ventajas que otorga en la zaga.

En la primera fecha el Pereira lo asustó en varias ocasiones, pero no concretó. Mientras que los primeros 30 minutos ante Equidad fueron una pesadilla, porque el equipo asegurador logró marcarle 3 tantos. Afortunadamente su ataque sacó la cara.

Así que hoy, cuando reciba a Jaguares en el Atanasio (8:15 p.m.), deberá seguir con esa puntería afinada, porque si el rival marca, la única solución es su fortaleza ofensiva.

Bien lo analizó el técnico antioqueño Pedro Sarmiento en su cuenta de Twitter. “Gana Nacional por su poderío individual, la mentalidad para ir hacia adelante sin importar el riesgo que se corre, quedando con pocos jugadores en defensa y mal ubicados”.

Respecto al tema, el técnico Juan Carlos Osorio indicó que los 3 goles que le marcó Equidad tuvieron sus particularidades. “Muchas cosas se pueden decir, pero vamos a seguir mejorando. Cuando un equipo decide jugar de la manera en que lo hace Nacional, siempre va a estar expuesto a esas situaciones de juego”.

El entrenador risaraldense es consciente de esa situación, pero seguirá enfocándose en la ofensiva. “Seguro que no le podemos dar tantas opciones al rival. Entiendo qué debemos mejorar, sabemos e identificamos nuestras debilidades y vamos a tratar de corregirlas, pero me quedo con la valentía del grupo y la capacidad para reaccionar con rebeldía a una situación adversa”.

Uno de los jugadores que ha estado haciendo las veces de central es Helibelton Palacios, lo que ha llevado a que una parte de la afición critique su función, debido a que su posición natural es la de lateral. Sin embargo, el jugador indicó que de a poco se va acomodando a ese lugar.

“Los conceptos que el profe ha ido manejando y me ha expresado son fundamentales para irme acostumbrando a esa posición. Él (Osorio) vio que allí le podía aportar mucho al equipo, y en lo personal me he ido sintiendo cada vez mejor, sigo aprendiendo mucho en esas funciones”.

Palacios reconoció que esos primeros 30 minutos ante Equidad no tuvieron un buen nivel.

“Por ende recibimos 3 goles y a nosotros, como defensores, nos duele mucho porque nuestro primer objetivo es mantener el arco en cero. Ya sabemos que tenemos una gran ofensiva y así se notó con la remontada en Bogotá (4-3). Los compañeros sacaron el partido adelante anotando un gol más que el rival”.

Entre los hinchas las opiniones están divididas. Hay quienes prefieren un elenco equilibrado y los que solo les importa marcar más goles que el rival para sumar 3 puntos.