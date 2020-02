Nacional, con el foco en DIM y proyecto femenino

Varias noticias se generaron ayer desde la sede de Nacional en Guarne. La primera fue que, un numeroso grupo de abonados pudo asistir a la práctica y compartir con sus ídolos. Además estuvieron en un conversatorio con el técnico Juan Carlos Osorio, en el que este compartió anécdotas y respondió preguntas.

Después, al finalizar el entrenamiento, el entrenador y varios jugadores atendieron a la prensa para hablar del duelo de mañana (4:05 p.m.) en el Atanasio ante el Medellín.

Publicidad

El volante Baldomero Perlaza, quien atraviesa por su mejor momento desde su llegada al conjunto verde, indicó que este partido será más disputado que el del sábado pasado. “Ellos tienen muy buenos jugadores, la idea es mantener lo de nosotros, proponer nuestro juego y esperar, con la ayuda de Dios, que todo nos salga muy bien”.

Respecto al por qué el semestre anterior no mostró las mismas condiciones que está exhibiendo ahora, explicó que era cuestión de ansiedad. “Estaba ansioso, me desesperaba dentro de la cancha y eso me llevó a cometer algunos errores. Lo más importante fue que lo asumí de la mejor manera para llegar al presente que tengo”.

El futbolista vallecaucano también destacó el tiempo de trabajo durante esta semana.

“Tuvimos semanas muy cortas y no se pudo hacer el trabajo puntual que hemos logrado en estos días”.

Publicidad

El zaguero Geisson Perea también dio sus impresiones de este partido. “Nosotros esperamos un Medellín muy motivado, que va a usar sus estrategias con precaución porque ya conoce de nuestro juego veloz”.

Perea dice que estar en los primeros lugares de la tabla no les representa calma por lo que significa portar la camiseta de Nacional.

“Tenemos la responsabilidad de buscar todos los partidos, competir con entereza, gallardía y pundonor, celebraremos los objetivos en la medida que vayan llegando. En este equipo nadie puede estar relajado”.