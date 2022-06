“Uno no tiene la vida comprada, pero yo quiero que me entierren en un cofre verde y blanco, con el escudo de Nacional. Yo le he dicho a mis hijos que cuando me muera me tienen que velar con la camiseta del Rey de Copas y que me lleven a la tumba solo ramos con flores de los colores del equipo”, relata con notable alegría Nibia Restrepo, habitante del Barrio La Capilla en San Antonio de Prado.