El técnico interino de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, manifestó este martes que coger a Nacional en este momento no es una papa caliente.

“Estoy disponible para la institución siempre que me requiera. Es un equipo grande de Suramérica”.

Indicó que hay que remontar el marcador ante Olimpia. “Si tenemos la hinchada de nuestro lado sé que se puede remontar ese marcador y tenemos con qué”.

Dijo que frente al anterior interinato, en 2018, está más maduro. “Tengo más experiencia, me he preparado bien, todos los días estamos en capacitación. No es la primera vez que manejo un equipo profesional. Lo que se hizo en 2018 ya es pasado y ahora hay que asumir el reto de sacar adelante el partido con Olimpia”.

Herrera agregó que se capacitó también en España, pero que entiende que hay que manejar distinto al jugador colombiano y que en estos días le meterá al equipo algo de su estilo.

“Acá ya hay un trabajo y le meteré algo de lo que yo sé. Hay cosas que es el estilo y la estrategia y yo tengo el mío. Es lo que voy a trabajar entre hoy y mañana”.

Herrera también expresó que no se preocupa sobre si queda o no como técnico en propiedad, que por ahora solo piensa en revertir la serie con Olimpia.

“Quiero que la hinchada disfrute el partido, que los hinchas y los periodistas apoyen, y que lo que venga después Dios proveerá. Estoy tranquilo y tengo un grupo de trabajo muy bueno”.