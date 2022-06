“De acá en adelante hay que seguir trabajando, no hemos ganado nada y hay que seguir trabajando fuerte. Quiero darle un agradecimiento muy especial a toda la hinchada de Nacional, de todo Colombia porque nos recibieron en todos los lugares donde fuimos”.

Y comentó que en Bogotá estaba bastante afectado de su salud y no iba a dirigir, pero que luego del recibimiento de los hinchas se levantó con el ánimo de salir dirigir al grupo.

“En Bogotá no podía dirigir el partido ante Millonarios, estaba muy enfermo y cuando salí a ver toda esa hinchada que nos fue a saludar, me dieron ese aliento extra y al otro día me levanté y me esforcé para estar ahí”, comentó.