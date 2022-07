Giovanni no continúa en Nacional por las declaraciones que hizo en la rueda de prensa posterior al encuentro de vuelta de la Liga Betplay 1-2022, frente al Tolima, en las que cuestionó el bajo salario del entrenador Hernán Darío Herrera. Esto fue el detonante, entre otros, para que no le prolongaran su continuidad.

“Yo todavía no entiendo lo que pasó. A veces me levanto en la mañana y no creo que por eso no siga. Me cuestiono, en el sentido que te pasa eso por marica, por ponerme a decir esas cosas”, indicó Moreno. “Pero después digo, estaba haciendo lo correcto, no es un pensamiento mío, sino de todo el equipo, yo era el vocero”.

“Después del título fue mi cumpleaños, todo era celebración. No me fui a pasear, estaba listo para el equipo, pero me llamaron a decirme lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Estaba triste, pero gracias a los mensajes de apoyo que recibí, estoy tranquilo”, dijo Moreno, quien convirtió cuatro goles en 19 partidos que jugó este semestre con el conjunto verdolaga.

El deportista agradeció el apoyo y energía que le brindaron los hinchas para poder sacar campeón a Nacional tras cinco años.

Gio dijo que aceptó la decisión de los dirigentes de no contar con él para la actual Liga, en la que Nacional debuta este domingo ante Cortuluá en el Atanasio. “No me iba a ir en Argentina cuando la gente no quería, mucho menos me iba a ir ahora de Nacional donde todo el mundo quería que me quedara. Yo no quería pelear con la dirigencia...”.

Y prosiguió: “Les dije que lo sentía, nunca quise estar por encima de la institución, solo quería que las personas que están al lado mío estuvieran bien. Me pude equivocar, pero no les estaba faltando el respeto, no estaba diciendo mentiras. Solo queríamos que el profe estuviera mejor, nada más. Yo no pretendía estar por encima de Nacional, los dueños ni la gente. La decisión fue tomada en un momento de rabia. Yo quería seguir en Nacional”, dijo el jugador paisa, al agregar que iba a firmar por un año más y competir con el equipo en la Copa Libertadores.