“Soy una persona muy familiar, siento que la base está en la familia. Entonces en mis tiempos libres me mantengo con ellos. Incluso, vivo con mis papás. Cree una corporación con mi padre que se llama ‘Corporación Deportiva Sebastián Gómez’ en la cual ayudamos a jóvenes, principalmente de la Comuna 2, y de otros barrios de Medellín. Si no pueden llegar a ser futbolistas, sí los ayudamos para que sean personas de bien y es muy satisfactorio que les podamos aportar un granito de arena”.

Usted tiene unos proyectos sociales, ¿por qué no nos cuenta de qué tratan?

“Hay situaciones que se nos han salido de las manos, pero tenemos muy buen equipo, somos los campeones y queremos ratificarlo. En el momento me recupero de una lesión que no fue tan grave como pensábamos”.

“No, porque todo el que esté en Nacional está obligado a ganar partidos y títulos, por algo es el más veces campeón de Colombia y tenemos esa gran responsabilidad, de siempre pensar que si ganamos un título hay que ir por otro más importante. Además contamos con las herramientas: el Centro de Alto Rendimiento, nos pagan puntual y eso hace que el hincha exija. El que no aguante la presión en Nacional no sirve para estar acá”.

“Fue algo increíble. No es lo mismo ser campeón en las inferiores a lograrlo con el equipo profesional. Lo celebré con mi gente, mi familia. Me fui para mi barrio Andalucía, celebré con mi gente y la pasamos muy bacano”.

“Mi papá antes tenía una escuela de fútbol en Andalucía, y cuando empecé en Nacional pensaba mucho en que al igual que mis padres me dieron la oportunidad de ser alguien en la vida, porque no darle eso que yo tuve a otros jóvenes de las comunas, para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y sean personas de bien”.

¿Con qué sueña?

“Quiero jugar en el exterior, pero no irme por irme. Si lo hago debo estar maduro para seguir con una carrera exitosa. Por ahora, estoy tranquilo en Nacional y si algún día se da la posibilidad de que vaya a un club de afuera, quiero salir por la puerta grande”.

¿Qué es lo que más disfruta de su labor como papá?

“Es una responsabilidad enorme y mi hijo me enseña muchas cosas, es mi polo a tierra, me da el equilibrio en la vida. Trato de hacer como mis padres hicieron conmigo. Me dieron herramientas para ser buena persona y alcanzar mis sueños”.

¿Qué actividades disfruta con él?

“Creo que mi hijo va a ser futbolista y es lo que más quiero. Salgo mucho con él. Soy separado, pero los días que estoy con él trato de aprovecharlos al máximo, llevarlo a jueguitos y que conozca muchas cosas. Verlo crecer ha sido la mayor alegría que he tenido”.

¿Fue difícil el proceso de su separación?

“Fue una situación compleja, pero con mi hijo y mi familia lo tengo todo, y por eso todos los días busco mejorar y darlo todo para que a ellos nunca les falte nada y tengan un buen futuro”.

¿Es melómano?

“Sí, como todos los futbolistas. Me gusta el vallenato, la salsa brava, el porro, que lo estamos aprendiendo a bailar en mi casa”.

¿Quién es el más alegre en Nacional?

“Tenemos un camerino con mucha armonía. Yerson Candelo es el encargado de la música y el que mantiene la alegría y contagia a todos, ganando e incluso perdiendo”.

¿Lo marcó alguna canción?

“Me gustan las canciones de Hebert Vargas. Estuvo en mi casa y lloré como un niño, porque es un ídolo para mí”.

¿Qué cábalas tiene antes de los partidos?

“Llamo a mi familia, hablo con ellos y me gusta ver a mi hijo”.

¿Quién le dio el mejor consejo?

“Mi papá cuando yo estaba prestado a Leones y vivía solo en Urabá. Quería devolverme para mi casa y él me dijo que es en esos momentos cuando se nota el carácter, la resiliencia y la capacidad de soportar las tormentas. Jamás olvidaré ese consejo”.

¿Por qué esa buena relación con “El Arriero”?

“Es que nos parecemos, él me dirigió en las inferiores y por algo le dicen ‘El Arriero’, porque ha sido una persona berraca y le gustan los jugadores así, y creo que le aporto al grupo las ganas de echar para adelante, de no claudicar, rendirse y dejarlo todo por Nacional. Así nos sentimos identificados”.

¿Cómo hacer para liderar sin herir susceptibilidades?

“He venido manejando esa situación, estoy muy joven. Tenemos un referente como Álex Mejía que es un líder de nacimiento, yo me he venido formando. Es una situación compleja, pero uno lidera con el ejemplo y el mejor es darlo todo en la cancha por los compañeros y la institución”.