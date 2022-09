“A lguien que sea líder , que tenga amplia experiencia en torneos locales e internacionales, que conozca el medio, que haya dirigido acá. Una persona con una edad que nos permita un proceso de 2 o más años y no un técnico, como hemos traído, que mire a Colombia como un trampolín para estar en ligas mayores. Con un entrenador de proyección, joven, que esté pensando que este es un paso para llegar a Europa, no sería fácil hacer ese proceso. Así que necesitamos un líder, que trabaje en equipo, empodere a la gente, tenga manejo de grupo y le dé salida a la cantera para poder hacer patrimonio”.

“La salida de ellos fue en la administración anterior, respetamos el trabajo que hicieron, pero hay un proceso de reestructuración, de cambios. Tenemos una fortaleza que es el Centro de Alto Rendimiento y no lo estábamos usando como quisiéramos, porque hay técnicos con metodologías distintas, unos que trabajan en la cancha y otros allí. Sin embargo, creemos que estos cambios son para el bien de la institución y eso no debe generar una crisis”.

“Apenas me estoy enterando de estos temas y no quiero dar una respuesta apresurada. Tengo entendido q ue fueron ellos (los hinchas) quienes decidieron suspenderla . Nosotros respetamos la posición que tomaron, y ya miraremos qué se hace a futuro. Ellos son bienvenidos y los escuchamos, pero con el respeto debido y cada uno ocupando la posición que le corresponde”.

“Es muy difícil, porque si decimos que queremos traerlo la otra semana y no lo conseguimos, nos vamos a equivocar. Estamos r evisando hojas de vida , analizando, buscando el perfil y cuando lo tengamos lo anunciaremos. Por ahora, consideramos que con Pedro Sarmiento y Piscis Restrepo estamos bien cubiertos durante este interinato. Ellos acompañaron al técnico anterior. No podemos correr a elegir ya, pero tampoco puedo decir que vamos a esperar hasta el 30 de noviembre para anunciarlo el primero de diciembre. Estamos haciendo contactos con los candidatos y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo oficial, lo haremos”.

Hace mucho tiempo Nacional no saca delanteros de la cantera y hoy Jéfferson Duque no tiene competencia...

“El fútbol es cíclico y tal vez en los últimos años Nacional saca muchos defensores y volantes de marca, pero ahí viene Emilio Aristizábal (hijo de Víctor Aristizábal), está Tomás Ángel, Brahian Palacios, Jayder Asprilla, entre otros. Pero este no es un tema solo de Nacional sino del fútbol colombiano, porque la mayoría de atacantes son de la costa y nos falta enfocar más a nuestros veedores a esas zonas del país y estamos trabajando para eso. Además, porque los delanteros son los más apetecidos, por precio, en el fútbol del exterior”.

Usted habla de austeridad, ¿eso va a impedir armar un equipo competitivo y con refuerzos importantes para la Copa Libertadores?

“La palabra austeridad causa mucho temor, pero lo que debemos hacer es inversiones que no representen mucho riesgo. Para eso habrá que esperar cuál es la opinión del nuevo técnico. Sabemos que hay unos puestos más desatendidos que otros. También, que tras la salida de los defensores centrales debemos apuntarle a reforzar esa posición y vamos enfatizar en esa y en otras posiciones en las que podamos tener carencias. La idea es tener un equipo competitivo en la Copa y también queremos que sigan saliendo jugadores como Kevin Mier y Juan David Cabal. La cantera no se puede olvidar, porque esta nos va a generar el patrimonio que necesitamos para superar la dificultad económica, propia de todos los equipos tras la pandemia. Además, la demanda de Fernando Uribe fue muy costosa, y últimamente no hemos vendido la cantidad de jugadores que deberíamos al exterior. Vamos a hacer las inversiones que se requieran, con cuidado, pero pensando en tener un equipo competitivo, no queremos ir a una Copa Libertadores a no avanzar”.

Se está trabajando bien en el tema de los arqueros...

“Esos son los que la gente conoce, pero hay otros muchachos como Sebastián Guerra, Juan José Uribe y David Agudelo que está prestado. Es una posición fundamental que hemos sabido cubrir y ahí estamos haciendo buen trabajo”.

¿Qué errores de las administraciones pasadas no puede cometer?

“Cada quien hace su administración, respeto mucho las anteriores, no tengo nada que decir sobre errores que hayan cometido. El fútbol se ha vuelto muy particular, si el equipo es ganador, el presidente es bueno, y si el equipo no gana, el presidente no sirve. Queremos un equipo competitivo, ganador. Las administraciones anteriores dejaron su impronta y cosas de mucho valor y no soy la persona para venir a decir que se cometieron fallas y, si fue así, estoy seguro que nosotros como Junta también tuvimos responsabilidad”.

¿Por qué asumió el reto de ser presidente de Nacional?

“He sido siempre hincha de esta institución, hace 53 años que voy al estadio y cuando a uno le ofrecen ese reto difícilmente se rechaza. Es un cargo que tiene complicaciones como todos, pero que genera mucho orgullo, es el equipo que amo y no tengo sino palabras de agradecimiento para la Junta que confió en mí y lo que más quiero es retribuir esa confianza. Espero contar con el apoyo de todos, porque este equipo ha sido ganador cuando todos hemos estado unidos”