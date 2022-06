Después de todo lo que ha logrado, ¿aún duda de su continuidad en el club?

“Yo hago parte de la institución, estoy vinculado a las divisiones menores, pero entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días”.

Pero usted ya tiene dos títulos, una Copa Colombia y ahora una Liga, y el grupo quiere que continúe...

“Son cosas que uno va logrando. Me siento muy feliz de haberlas alcanzado con sencillez, honestidad y el trabajo de mucha gente que está detrás mío, sobre todo el acompañamiento, que no tengo cómo pagarles a todos estos jugadores que lograron la estrella”.

¿Ya sueña con dirigir en la Copa Libertadores de 2023?

“Sí, es una ilusión grande que tengo. Dios quiera que se me cumpla y tenga la oportunidad. Eso no depende de mí, yo estoy dispuesto a seguir luchado por Nacional desde el lugar que me toque. Si sigo en esta posición sería maravilloso, pero ya depende de lo que digan los directivos de Atlético Nacional”.

¿Le sorprende ese cariño que le tomaron los jugadores? Ellos están a “muerte” con usted...

“Es una alegría grande que este plantel sea feliz y esté tranquilo conmigo. Simplemente conformé un grupo humano para trabajar, primero la persona, y después lo deportivo. Todos fueron unos hijos para mí, a todos los traté igual. Había unos más difíciles que otros, pero en términos generales hicimos una empatía enorme, con todos ellos y mucha gente que estuvo de nuestro lado”.

¿Cuál es el papel de su esposa y sus hijos en este triunfo de su carrera?

“Son el cien por ciento para mí, quiero mucho a mi familia. Infortunadamente mi hijo Hernán no pudo estar porque está viviendo en España. Mis padres siempre mi inculcaron la familia, estar unidos y compartir todo. Es una alegría tener una esposa como Maribel y una hija como Andrea, que vino desde Miami exclusivamente con mi nieto para esta final, y como yo le dije: ella me bajó la estrella, porque me trajo al nieto y uno verle a él esa sonrisa y la alegría, es lo máximo”.

Esa es la alegría hoy de millones de personas, porque Nacional es un fenómeno de masas...

“Lo que viví en este tiempo que tuve al equipo es un sueño, una realidad distinta, porque sentí la alegría de todo un pueblo y por donde pasaba se notaba ese positivismo, esa actitud de que íbamos a ser campeones otra vez, que nosotros podíamos. Sentir todo eso me emocionó, porque uno se debe al pueblo y a la gente. Por ejemplo, yo vivo en Caldas y solo ver feliz a ese municipio ya es algo extraordinario para mí. Pero no es solo Caldas, sino que he recibido llamadas de todos lados y mensajes de gente que está feliz”.

Es que usted le devolvió el equipo al pueblo, contrario a lo que se hizo en otros procesos, en los que se alejo mucha gente...

“Es que vengo de una familia humilde y sencilla, y para mí todas las personas que están a mi lado son iguales, independiente de su parte económica. También el periodismo es una parte fundamental de esta profesión, porque nosotros no podemos vivir sin ustedes y viceversa. Nacional no es mío es de todos, es patrimonio de Antioquia y lo ha sido desde que nací, aunque haya cambiado muchas veces de dueños. Le apunté a la unión, a trabajar por volver a ser grandes y, sobre todo, por lo que significa Antioquia, que quiero que vuelva a lo que somos, una raza pujante, alegre y trabajadora”.

Gio Moreno se la puso difícil al decir que él no se retira si usted sigue...

“Le agradezco mucho a él, pero también a los demás jugadores. Gio me ayudó al igual que todos, porque me tocó tomar decisiones difíciles de sacar a uno y poner a otro. Unos que no jugaban se sentían ofendidos, pero yo los entendía, esto es así y le toca a uno como entrenador”.

¿Qué le dice a quien le dijo que se fuera a caminar a la Plaza Botero?

“Caminando por la Plaza Botero aprendí muchas cosas, como que cuando si uno tiene un cargo de poder debe seguir igual con quienes tenga al lado. Entonces seguiré caminando porque esta profesión es de caminar y aprender todos los días”.

Usted habla en pasado de lo que vivió en estos meses, pero debería decir lo que está viviendo con Atlético Nacional...

“Es que para mí el título se terminó cuando lo conseguimos, en esto del fútbol hay que vivir el día a día. Ya vivimos la alegría y la felicidad de cumplir una meta, pero los objetivos hay que renovarlos y quisiera tratar de dirigir a este grupo en la Copa Libertadores. En realidad ese es mi próximo anhelo”.