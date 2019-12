“Nacional se armará de mitad hacia adelante”

A Juan David Pérez le ha tocado capotear momentos difíciles como presidente de Atlético Nacional y hoy tiene uno más: conformar un plantel competitivo pese a las limitaciones económicas del club tras no alcanzar los objetivos este año. Dialogamos con él al respecto.

¿Cuál es la realidad de Nacional?

“Esta semana armaba el equipo de las redes sociales, son 18 jugadores que han sonado ahí, que hacen un plantel de primer nivel, pero a mí me toca concentrarme en lo estratégico y la toma de decisiones. No puedo pasarme el tiempo desmintiendo rumores. La realidad es clara, este es un equipo que después de no llegar a la final siguió trabajando, hubo dos jugadores que terminaron contrato como el caso de Alexis Henríquez, al que le haremos la despedida como el gran capitán y el más ganador, y Hernán Barcos que nos acompañó por un año”.

¿En cuanto a llegadas?

“Optamos por realizar la opción de compra de Pablo Ceppelini, y a partir de ahí ya es conformar lo que viene”.

¿Y qué es lo que viene?

“Nos concentraremos básicamente en posiciones de mitad de cancha para adelante, con una excepción, que es el central izquierdo que se vuelve una necesidad tras la salida de Henríquez y la lesión de Juan David Cabal”.

¿Cuáles son las contrataciones que exige Osorio?

“Un centrodelantero, los dos extremos y el central izquierdo, ahí nos concentraremos”.

¿Hay posibilidad de que regrese Miguel Ángel Borja?

“Tengo contacto con él, pero es un tema difícil, primero porque Palmeiras nos incumplió con el pago de una suma que estaba pendiente y escalamos el tema a instancias Fifa, y después hay que ser claros en que repatriar jugadores de estos mercados es casi imposible para el fútbol colombiano”.

Diego Braghieri regresa y es central zurdo ¿podría cumplir esa posición?

“No habíamos contemplado esa situación, porque creíamos que Tijuana iba ejercer la opción de compra, pero ya lo estaremos analizando”.

¿La continuidad de Osorio está garantizada?

“Hasta el momento sí, el está comprometido con el proyecto y nosotros con él. Su caso es muy distinto al que ocurre con los jugadores que se negocia entre clubes. Él tendrá ofertas que le lleguen directamente, pero las variables que permitieron su llegada en junio siguen vigentes. Trataremos de satisfacer, de acuerdo a las políticas y a las prioridades del club, los nombres que él considera pertinentes” n