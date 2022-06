La entrega y liderazgo de Emanuel Olivera han sido más protagonistas que de costumbre en las semifinales de la Liga Betplay 1-2022 y en particular en el empate (0-0) del sábado anterior frente a Millonarios, en la quinta fecha de los cuadrangulares.

El zaguero argentino terminó como la figura de su equipo en el estadio El Campín y es uno de los grandes responsables de que Nacional esté a un punto de llegar a la final del campeonato.

“El Turro”, como le apodan, no se ahorró una gota de sudor y fue oportuno en los cierres, en los que respondió con la velocidad acorde al reto, dejando a un lado jornadas en las que ha sido cuestionado por su lentitud.

La arremetida que protagonizó el conjunto albiazul durante varios lapsos del compromiso logró ser contenida en muchos pasajes gracias a las oportunas apariciones de este defensor.

Publicidad

“Huevo y entrega”, claves

“Estoy muy contento porque conseguimos un gran resultado, este equipo tuvo mucho huevo, mucha entrega”, expresó el jugador, terminado el partido.

Olivera mantuvo un destacado nivel durante todo el partido, a pesar de que las modificaciones que tuvo el conjunto verde en la nómina, bien pudieron haber afectado su rendimiento.

Publicidad

Y es que el cuerpo técnico, que encabeza Hernán Darío Herrera, decidió cambiar de posición a quien venía siendo su compañero en el fondo, Juan David Cabal, a quien reubicó con lateral en el estadio El Campín, donde el que hizo las veces de central fue Felipe Aguilar.

El antioqueño lució sin ritmo, en particular en el primer tiempo, en el que cometió varios errores. En parte era normal, pues no jugaba desde el 22 de marzo, cuando Nacional derrotó 3-1 a Jaguares, por la fecha once del todos contra todos.

“Tuvimos mucho inconveniente cuando vinimos de Bucaramanga, tuvimos un virus que complicó a muchos jugadores. Danovis Banguero no pudo jugar, él era el titular, entonces yo tenía que modificar la defensa”, explicó el Arriero, respecto a la modificación.

Publicidad

Aguilar valoró su trabajo

A pesar de los desaciertos de su compañero, Emanuel se mantuvo concentrado y logró liderar la defensa para mantener el cero en el fondo y a la postre el empate, que le permitió al conjunto verdolaga eliminar a Millonarios.

Este hecho tienen un significado especial para el hincha, pues permite sacar de carrera a un rival que tenía la ventaja de haber terminado primero en el todos contra todos, lo que implicaba un riesgo adicional de cara a la última jornada de los cuadrangulares porque de empatar en puntaje con los capitalinos, serían ellos los que avanzarían.

Publicidad

El propio Aguilar destacó el desempeño de Olivera, quien no en vano fue elegido como la figura del partido: “El trabajo de mi compañero fue excelente, en los cierres, en las coberturas, asimismo como el de todo el equipo. El trabajo de él fue fundamental para que nosotros pudiéramos conseguir este empate, tuvo una gran noche, una gran actuación”.

Pieza clave en la titular

Olivera, quien este semestre ha disputado 12 partidos de Liga con Nacional, todo ellos como titular, también ha jugado el pleno de minutos en los cuadrangulares, en los que ha tenido un rendimiento superlativo. De hecho, en el primer partido ante Millonarios, en el Atanasio Girardot, en una acción despejó el balón justo antes de que antes de que este cruzara la línea de gol.

Una muestra de la regularidad que ha tenido “El Turro” en este campeonato es su continua presencia en la titular. Desde la fecha 7 del todos contra todos, hasta ahora, solo se ha quedado por fuera de la titular en tres partidos. El último de ellos fue el de la vigésima y última jornada de la primera ronda, cuando el equipo, ya clasificado, visitó a La Equidad.

El argentino espera ratificar su buen momento a mediados de la semana, cuando el elenco verde reciba a Junior, club frente al que un empate bastará para instalarse en la final.

“Sabemos que el miércoles tendremos otra final y vamos a sacarla adelante con el apoyo de nuestro público”, subrayó el zaguero central que llegó al club en 2021 .