Para entender las declaraciones de Giovanni Moreno en las que dijo que quiere ser campeón y retirarse, hay que estar en sus zapatos.

El segoviano ya tiene su futuro económico asegurado. Llegó a Nacional con la intención de colaborar, pero le llovieron las críticas en el inicio de la campaña, sin analizar que necesitaba tiempo de adaptación para rendir. Él reconoció que se aceleró para jugar y que no estaba a punto, pero asumió las críticas de buena manera y subió su rendimiento.

Así que muchos expertos analizan sus palabras, pero también entienden que el fútbol es cambiante. “Lo más importante es el ahora, ya había contemplado jugar este semestre y salir campeón. Les digo a mis compañeros que yo quedo campeón y salgo a vacaciones de por vida. Solo pienso en este momento y es lo que tengo en la cabeza”.

Frente a esa frase, el exlateral de Nacional, Gildardo Gómez, indicó que se nota el deseo personal de ser campeón, un objetivo, pero hay que recordar que la vida no es lineal y las personas tampoco.

“Hoy yo puedo tener un objetivo y mañana otro, si él termina como campeón y se ve útil, seguramente replanteará su decisión y el equipo hará su parte para que continúe”. Para Gómez, Gio es un jugador con mucha calidad y si está físicamente bien podría seguir un semestre o un año más en el club.

“El retiro ideal para mí sería en junio, poderme retirar con el título como lo soñé y cumplir ese objetivo que, hasta acá, nunca se me dio”.

Respecto a este razonamiento, otro exfutbolista de Nacional, Oswaldo Mackenzie, indicó que es una decisión muy personal y un dilema que solo puede decidir el futbolista.

“Si él llega a quedar campeón y se retira, se puede decir que salió por la puerta grande, pero si queda campeón, continúa y no le va bien en la Copa Libertadores, la gente se va a quedar con esa última imagen, porque en el fútbol toca revalidar las cosas todos los días”, agregó.

“Me siento como en mi primera etapa en Nacional, feliz de estar acá, de asumir otra vez las finales. Eso me hace sentir vivo y contento. A medida que me fui poniendo bien, la gente notó esa entrega y lo único que hago es agradecerles porque me reciben muy bien y eso hace que uno se entregue un poco más y les devuelva ese cariño dentro de la cancha”, fue otra de las declaraciones de Moreno.

Frente a este tema el sicólogo deportivo Luis Alfonso Sosa, dice que las decisiones se toman desde el pensamiento y la determinación.

“Cuando son desde el pensamiento son más firmes, pero cuando son desde la determinación son más variables. En ese sentido, uno se puede plantear una meta como la de Gio. Lo que hay que mirar es desde dónde se toma esa decisión”.

Sosa explicó que no todo lo que se dice se debe tomar de manera literal. “Cuando las cosas se toman literalmente y luego ocurre lo contrario, empezamos a cometer un error gravísimo y es que siempre estamos juzgando. Nunca le damos la opción al otro de que haga un alto en el camino y se devuelva. Eso nos lleva a ser injustos cuando una persona cambia de decisión por muchas razones a las que tiene derecho”.

Así que habrá que esperar, primero si Nacional queda campeón y después si Gio Moreno se mantiene o no en su decisión de decirle adiós al fútbol.