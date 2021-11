Arribó en enero de este año, pero le costó regresar al nivel que se le conoció en Tolima en 2019. Venía del Cruz Azul mexicano, donde no tuvo continuidad. Sin embargo, con la confianza que le ha dado el técnico Alejandro Restrepo, Álex Castro se ha convertido en ficha fundamental del Nacional líder de la Liga.

Al principio, los hinchas verdes no comprendían el por qué, un jugador que cuando venía con Tolima les pintaba la cara a los defensores verdolagas, no podía hacer lo mismo ahora con la camiseta del conjunto antioqueño.

Con el anterior entrenador, Alexandre Guimaraes, no tuvo los minutos necesarios para ir regresando a su nivel, pero tras la llegada de Restrepo, hoy vuelve a ser un futbolista distinto a los demás, veloz, hábil, vivo a la hora de encarar a los rivales.

Publicidad

Sus número también vienen

en ascenso con 10 asistencias y

4 anotaciones.

“Los partidos en los que he sido titular me han llenado de mucha confianza y quiero seguir por esa misma línea, por este ascenso de nivel. Creo que me está faltando más el gol, pero lo más importante es que al equipo le vaya bien”.

Su préstamo está próximo a concluir (31 de diciembre), pero espera poder ampliarlo.

“Estoy muy contento en Atlético Nacional, con mi familia, mis amigos y la gente del barrio que me rodea. Estamos a la espera de que pueda pasar, ojalá se pueda alargar el préstamo, por lo menos un año más estaría muy contento de seguir acá”.

Y es que Álex está cumpliendo el sueño que tuvo cuando en el año 2012, con 18 años jugaba en las inferiores del club. “Volver después de tanto tiempo me llena como jugador y es muy importante dentro de mi carrera, porque hago parte de uno de los equipos de la ciudad en donde nací”.

Publicidad

El próximo compromiso de Nacional será este sábado ante Bucaramanga y seguramente que Castro seguirá buscando los méritos necesarios para continuar en el Verde