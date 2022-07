Muchos no se explican cómo el equipo pasó en un par de semanas de la euforia de salir campeón , tras cinco años sin hacerlo, a la incertidumbre que han generado los resultados de las primeras fechas de la Liga Betplay 2-2022.

Desde ese entonces no era último, posición que espera abandonar este sábado, cuando enfrentará a Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, en la cuarta fecha de la Liga 2.

N acional no se ubicaba en el último lugar de la tabla a nivel local desde el torneo Apertura de 2009, en el cual ocupó esa plaza en la segunda fecha, luego de caer en el Atanasio Girardot frente a América de Cali (2-0); y en la decimoquinta, tras empatar con Santa Fe (1-1), en El Campín, el 9 de mayo.

Desde 2009 no era colero

“Hay que conocer muy bien al grupo para saber cómo se va dirigir a él, que compartimientos se deben de pedir y que hay que cambiar en cuánto al trato con los jugadores, o el entrenamiento. Es claro que en esto no hay fórmula mágica para saber cuál es la decisión a tomar y cada caso es particular”, expresó Carlos Navarrete, quien dirigió al elenco verde entre el 2000 y el 2001.

Para el entrenador hay que tener claro que a ninguno de los integrantes de la actual plantilla se les pudo olvidar jugar fútbol. “Eso es más de mentalidad, de la idiosincrasia de nuestros futbolistas, lo hemos visto en otras instituciones, recientemente al Cali también le pasó lo mismo”, dijo.

Para Navarrete hay que hacer un trabajo en particular con los más jóvenes de los diferentes grupos, pues de la noche a la mañana las cosas no pueden cambiar tanto y se debe tener claro que ellos no pueden dejar a un lado la motivación, la exigencia y el sentido de pertenencia que implica estar en una institución como estas.