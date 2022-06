En el comunicado el presidente dice: “Nuestra apreciación es que en ningún momento el arquero Álvaro Montero tiene el control de la pelota como se puede observar en la transmisión oficial y en el video que adjuntamos al presente escrito. De una simple revisión de lo ocurrido, es sencillo concluir que no hay falta por parte de nuestro jugador Jéfferson Duque. Esa fue la determinación inicial del árbitro del partido”.

Y prosigue: “No obstante, observamos como el VAR llamó al árbitro del partido a revisar la jugada, lo cual no es acorde con el reglamento puesto que no se incurrió en un error claro y manifiesto. Nuestra apreciación es que tal error manifiesto no existió en la jugada, pues ninguno de los árbitros sancionó falta y estaban bien ubicados, los jugadores rivales no solicitan falta, la imagen repetida no demuestre una acción clara de falta, y como se vio en las horas posteriores al juego, los medios de comunicación coincidieron en que no había falta”.