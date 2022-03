“Celebramos fue la rebeldía”: la respuesta de Álex Mejía al portero del Cali

Tras el empate 3-3 entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en la pasada fecha de la Liga Betplay-1, el portero del conjunto vallecaucano, Humberto Acevedo, dio unas polémicas declaraciones que no cayeron bien en Nacional.

“A mí no me gusta perder ni empatar, pero ustedes vieron como celebró Nacional, el equipo que dice ser el más grande del país, dos copas Libertadores, y celebraron como si hubieran ganado un título. Cuando los vi celebrando como si fuera un título, me di cuenta que tan mal no hicimos las cosas”.

Así que este jueves, el volante de Nacional Álex Mejía aprovechó la rueda de prensa del conjunto verde en la sede de Guarne para responderle al cuidapalos.

“Celebramos fue la rebeldía que tuvimos, la valentía de poder emparejar un 3-3. Acá cuesta dar crédito cuando un equipo demuestra carácter y eso debemos cambiarlo. Reconozco que el Cali fue superior en el primer tiempo, yo quisiera saber cuál sería su reacción si fueran ellos los que estuvieran 3-0 abajo y empataran para verle la cara de alegría”.

Mejía agregó que a veces es muy fácil hablar y expresarse de la manera como Acevedo lo hizo. “Son apreciaciones, él tiene la suya, yo la mía, y vi un equipo dominador en el segundo tiempo que fue Nacional. Yo celebro el 3-3, porque empatamos y estamos en el segundo lugar”.

El próximo partido de Nacional será este lunes frente al Santa Fe. En ese encuentro no podrá dirigir desde la zona técnica Hernán Darío Herrera debido a su expulsión frente al Cali, por la que su función la asumirá Carlos Piscis Restrepo. El partido será a las 7:35 p.m. en el Atanasio Girardot