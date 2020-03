19 puntos pondrían a Nacional en las semifinales de Liga-1

Ayer, tras las asambleas de la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Difútbol, se habló de la posible suspensión de la fecha 9 de la Liga BetPlay, programada para este fin de semana.

Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tratar al Covid-19 (coronavirus) como pandemia, el fútbol colombiano corre riesgo de entrar en receso obligado.

Al finalizar el encuentro se conoció que Jorge Enrique Vélez, presidente de la División Mayor, fue contactado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para hablar de la cancelación de eventos masivos en el país.

Se comentó, entre los presidentes de los clubes, que la fecha 9 de la Liga-1 BetPlay debe ser aplazada como medida preventiva para evitar la propagación del virus. Una de las posibilidades que se manejó fue jugar a puertas cerradas, pero no cayó bien ya que eso implica gastos para los equipos que no recuperarán la inversión por no tener aficionados en las tribunas.