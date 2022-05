Siete oros y una plata dejaron al gimnasta cucuteño Ángel Barajas Vivas como el rey de los Juegos Suramericanos disputados en Rosario, Argentina.

Colombia se consolidó segunda en la tabla de medallería superada únicamente por Brasil.

Ángel, quien tuvo un recibimiento especial en Cúcuta se mostró safisfecho y feliz por el resultado final, que lo dejó como una de las figuras del certamen que congregó a jóvenes entre 14 y 17 años.

EL COLOMBIANO habló con el rey de las justas sobre su futuro y los nuevos objetivos que se plantea tras la brillante actuación en Rosario.

¿Qué significa ser el más ganador de Colombia y el hombre con más medallas en los Juegos?

“Estoy muy satisfecho por eso, darle las gracias a Dios por que me ayuda a dar lo mejor de mí. No imaginé ganar esas 7 medallas pero me di cuenta que toda la dedicación y disciplina han sido claves para recoger estos frutos de mi esfuerzo”.

¿Cuál fue la medalla que más se gozó?

“El oro por equipos es la que más alegría me dio, porque representa el trabajo en grupo algo que es muy importante para nosotros, por demostrar el apoyo que nos tenemos unos con los otros”.

¿La que más le costó?

“La de arzones porque no es mi fuerte entonces lograr le oro ahí fue muy importante, me mentalicé y di lo mejor de mí”.

¿Qué le dijeron sus compañeros y el técnico?

“Todos me felicitaron y quedé muy sorprendido con el recibimiento que nos hicieron en Cúcuta, con la familia de mis compañeros, mis seres queridos, los entrenadores y las autoridades, fue muy bonito recibir tanto cariño”.

¿Jossimar es su ídolo, su referente, que le dijo de su actuación?

“Me felicitó, me dijo que siguiera trabajando duro con disciplina y responsabilidad para llegar lejos, porque a penas estoy empezando y la idea es seguir creciendo más y más”.

¿Cuándo va a competir qué hace, cuál es su rutina?

“Todo tiene su tiempo, hablo con mi mamá antes de competir, en las noches hago la visualización de la rutina y siempre busco estar concentrado en la competencia”.

¿Qué sigue para Ángel en competencias?

“Ahora vamos al Campeonato Panamericano juvenil en Brasil y en agosto tendré el Nacional y junto a Jossimar Calvo una invitación para estar en una Copa Mundo en Panamá”.

¿Qué significa ser invitado al lado de su ídolo?

“Me da mucha alegría ser invitado con Jossimar, allá voy a estar con los mejores deportistas y me siento afortunado por poder compartir con ellos y seguir creciendo”.

¿Cuáles son las expectativas para el Mundial?

“Voy a seguir entrenando fuerte porque quiero luchar por los primeros lugares en la general, también por equipos y en mis respecivos aparatos dar al máximo”.

¿Cuál es su fuerte?

“Es el suelo, es la rutina que más me gusta y en la que más fácil se da todo, desde muy pequeño siempre me ha llamado la atención y lo he hecho bien, por eso me gusta más”.

¿Cuál es su sueño?

“Ser medallista Olímpico, me gané una beca y tenía pendiente viajar a Tokio como invitado, pero por la pandemia no se pudo dar”.

¿Como se ve a futuro?

“Quisiera, estudiar Licenciatura en Educación física, me gustaría ser entrenador”.

¿Qué es lo más difícil de ser deportista de alto rendimiento siendo adolescente?

“Es complicado porque no se tiene una vida normal, se sacrifican muchas cosas, los entrenamientos son duros, necesito buena alimentación, no hago mucha vida social, me acuesto temprano todos los días, hay que tener esa disciplina para poder alcanzar los objetivos”.

¿Qué mensaje le manda a quienes lo empiezan a ver como un ídolo o alguien a seguir?

“Que hagan deporte, que el ambiente deportivo es muy lindo porque te permite conocer muchas personas buenas, países y nuevas culturas. Que trabajen duro para que logren los sueños que tienen”.