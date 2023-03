Antioquia tiene en Alberto José Ariza una joya para los clavados

Que haga la actividad que sea con tal de alejarlo del televisor y de los celulares, pues prefieren verlo en espacios recreativos, lúdicos, deportivos o artísticos, comenta su papá.

Por ahora, Alberto José seguirá con sus entrenamientos en karate y clavados, preparándose para los torneos que tendrá este año y en los que espera volver a sorprender con su capacidad y talento, como lo hizo en Cali el año pasado en el Nacional novatos.

“A mí me gustan mucho los clavados (compite en uno y tres metros), no me da miedo lanzarme desde las alturas y los profes me felicitan porque lo hago muy bien. En karate también he ganado, y por eso los dos deportes me encantan”, dice el pequeño que continuará alegrando a sus compañeros y entrenadores con sus ocurrencias dentro y fuera de los escenarios.