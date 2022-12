Ahí fue cuando se mudó a estudiar a Estados Unidos y se desconectó un poco con su faceta de intérprete. “La música nunca me va a dejar, así no grabe, siempre será mi conexión, es algo que me da mucha alegría y satisfacción”, dice la joven en un diálogo que por momentos combina palabras en español e inglés.

Las cifras

Al preguntarle si dimensiona la cifra de mil millones de reproducciones que suma “Mi Burrito Sabanero”, dice que no es capaz ni de imaginar ese número, que el solo hecho de saber que 100 o 200 personas la escuchan le parece increíble. “Mil millones es crazy”.

El vicepresidente senior de Codiscos anota que además de esa cantidad de reproducciones, el canal en YouTube de Canticuentos, donde obviamente está el villancico, tiene más de 450 millones de reproducciones.

“El villancico está en el top del play list más exitosa de Codiscos en su historia, al lado de canciones como “Cali Pachanguero”, “La Creciente” y “Los caminos de la vida”, destaca López.

El éxito y reconocimiento de “Mi Burrito Sabanero”, en la voz de Juana María, es tal que Apple Music se interesó en ella y subió a su plataforma la canción en la versión espacial de sonido tridimensional.

Hoy a sus 17 años, Juana quiere volver a grabar “Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén // Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén // Si me ven, si me ven Voy camino de Belén // Si me ven, si me ven // Voy camino de Belén”.