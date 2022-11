Luis Fernando Gómez perdió la visión de manera paulatina. Ese hecho irremediable lo llevó al jaque profesional y personal: debió replantearse su vida. Pasó de la actividad empresarial a la gestión de proyectos culturales a favor de la población infantil con problemas de visión. Para eso creo la fundación 1+1, una iniciativa que busca a partir de la música borrar las fronteras sociales de los niños y jóvenes ciegos. 1+1 tiene labores en once departamentos de Colombia y beneficia con cursos de iniciación musical a más de setecientos niños.

Desde 2014 la fundación realiza tributos a las bandas más importantes de la historia del rock. Lo hace con dos objetivos: la recaudación de fondos para mantener y ampliar sus proyectos en beneficio de la población de niños ciegos. En estos años ha montado espectáculos con la música de The Beatles, Queen, Pink Floyd, The Rolling Stone, Led Zeppelin, Metallica, Bon Jovi. Este año de nuevo lleva a escena la sinfonía roquera del grupo liderado por Roger Waters y David Gilmour. Cada año —y este no será la excepción— el tributo une los esfuerzos de distintas instituciones, entre ellas Filarmed y el Ballet Metropolitano.