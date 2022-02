¿Y si nada cambia?

El encuentro se plantea como el primero de muchos otros unidos a acciones amparadas por el Estado Social de Derecho, continúa Yepes, “hemos intentado conversar con el alcalde Quintero, incluso desde la EIB y no se ha conseguido. Vamos a seguir agotando todas las vías legales”.

Buscando ser escuchados, han instaurado derechos de petición y proyectan, si es necesario, una acción de tutela.

La reubicación de Ángel Ovidio González “en una instancia más afín con su área de trabajo” (es administrador de empresas y ex secretario de Hacienda de Medellín) les parece lo más sensato. “No pedimos algo distinto a que se nos respete la profesión, además, defendernos a nosotros es defender cualquier otra área de competencia que pueda verse afectada por gobiernos que no respeten las leyes”.

La BPP es una de las bibliotecas más importantes del continente. En ella reposa uno de los cuatro archivos fotográficos más importantes de América Latina y los documentos personales (cartas, manuscritos inéditos, cajas de cigarrillos) de Manuel Mejía Vallejo, Ciro Mendía, Gonzalo Arango y Carlos Castro Saavedra.