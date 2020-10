“Cuando trabajaba en la Reserva La Planada (Nariño), hace más de 25 años, era una educadora ambiental de grupos de estudiantes o familias a quienes les hacía una sensibilización ambiental. Allí llegaban también muchos turistas e investigadores extranjeros y yo me ponía roja cuando preguntaban por artesanías porque no había mucho que mostrar en ese momento. Así fue como llegué yo a ellas, porque había que hacer algo. No era muy común trabajar la fibra de la faja tetera en el sector, tampoco era un legado de mi familia, ninguna persona en mi familia ha sido artesana, así que viajé durante unos días a Guapi, Cauca, y a Tuchín, Córdoba, donde se trabajaba la tetera y la caña flecha, respectivamente, y ese fue el punto de referencia. Cuando a uno le gusta algo uno practica y practica, así fue como empezamos a armar porta vasos, anillos servilleteros, bolsos, billeteras y accesorios. Desde 1995 tuve un objetivo claro con esto, agrupar a mujeres madre cabeza de familia y muy jóvenes, que quedaron sin estudio o desprotegidas, para formar el Grupo Asociativo Manos Creativas. En este momento lo conformamos 11 mujeres cabeza de hogar, cuatro somos miembros originales”.

“Las molas, piezas coloridas y hechas de tela, significan protección contra fuerzas negativas para nosotros. Son decoradas tanto por figuras geométricas como por animales: un loro o un tigre pueden saltar desde la tela oscura. Me gustan ambas opciones, aunque las más tradicionales y sencillas son únicamente las que llevan figuras geométricas. Antes se usaban para añadirlas a las blusas que nosotras usamos, pero ahora las hacemos para incluirlas en bolsos, billeteras, balacas, cojines o incluso para colocar en cuadros. En la comunidad, cada mamá le enseña a sus hijas cómo se elaboran las molas y la mía me enseñó desde que tenía 8 años. Es una enseñanza que va de generación en generación para que la cultura no quede en el olvido, para que no se muera. Yo también estoy enseñándole a mis hijas cómo hacerlo. Usualmente es un trabajo que desarrollan las mujeres, aunque también hay algunos hombres, muy pocos, que han aprendido a hacerlas. Ser artesana me parece muy valioso para que se conozca nuestro trabajo, es importante que no se pierda la cultura”.