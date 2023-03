¡No se enrede! Consejos por si es de los que quiere tildar “solo”

La emoción fue generalizada en redes sociales: que “solo” volvía con tilde. “A veces se ganan viejas batallas”, dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte.

Solo que no hay nada que celebrar.

Lo que hizo la Real Academia de la Lengua Española fue tratar de expresar de forma más clara lo que ya se había decidido 13 años atrás: “Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la ‘Ortografía’ de 2010”, respondieron.

Para el editor y periodista Juan David Villa, que escribe semanalmente en EL COLOMBIANO la columna “Ortografía para todos”, hubo una mala interpretación de lo que dijo la RAE y eso generó confusión y desinformación.

“La norma sigue siendo la misma desde 2010 y es la que hoy tiene vigencia. Ninguna la ha reemplazado y tampoco es cierto que la RAE le haya devuelto la tilde a ‘solo’, porque de hecho nunca se la quitó del todo”. El experto en ortografía precisa que lo que la RAE añadió fue que esa tilde se ponga “a juicio de quien escribe”.

La Academia de la Lengua lo explica así:

1. Se mantiene la obligatoriedad de NO tildar el adverbio “solo” y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad.

2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir “a juicio del que escribe” no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad.