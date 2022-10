Daniela R. Gómez Isaza

Con un gran hueco en el pecho se ve a Shakira en el video de su última canción "Monotonía" —una metáfora de lo que sentiría ella luego de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué— , una oda al despecho que sacó con la participación del reguetonero boricua Ozuna. Los fanáticos ya se preparaban para una canción con una letra intensa y desgarradora, a la expectativa de lo que compondría la artista luego de su ruptura con Piqué, padre de sus dos hijos. Si bien la canción no lleva ni 24 horas de lanzamiento, la última obra de la barranquillera sobre el desamor ya tiene 1 millón de "me gusta" en Youtube y casi 9 millones de visualizaciones. Le puede interesar: "Yo te quiero, pero me quiero más a mí": Shakira le canta al despecho con Ozuna a ritmo de bachata Shakira, sin duda, le canta a su situación actual, luego de conocerse su separación con Piqué al sostener él una relación con Clara Chía. La cantante colombiana en su último sencillo se desahoga con sus fanáticos y dejó en la historia una canción más para cantar con el corazón roto. Algunas de las frases de esta última canción, que transmiten el sinsabor por el que atraviesa la artista son: "yo te quiero pero me quiero más a mí", "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo" y "tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú".

En la trayectoria musical de la artista, ha pasado por distintos géneros como el reguetón, la electrónica, el pop y la bachata. Pero en su diversidad como artista ha encontrado la manera de cantarle en varias canciones al desamor, una emoción natural y común para los que atraviesan rupturas amorosas y amores no correspondidos. Otra de las últimas canciones del repertorio musical de Shakira es "Te felicito" (2022) en colaboración con el artista puertorriqueño Raw Alejandro. En una mezcla de electro-pop y reguetón la artista, según los rumores, también le cantó a Piqué porque para ese momento ya su relación no estaba funcionando. La canción habla sobre una persona que finge muy bien su papel en la relación y que realmente es una persona falsa. "Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso".

Pero más allá de Ozuna y Raw Alejandro, artistas con los que ha colaborado recientemente, también tiene canciones de despecho con otros artistas como Gustavo Cerati y también como solista. "No" con Gustavo Cerati (2005) En esta colaboración, la voz de Shakira y la guitarra majestuosa de Cerati se unieron para crear esta canción. Las letras directas y precisas son una característica de Shakira. "No, no intentes disculparte / No juegues a insistir / Las excusas ya existían antes de ti". "Voy a pedirte que no vuelvas más / Siento que me dueles todavía aquí / Adentro".

“Si te vas” (1998). Como una premonición, Shakira tiene esta canción de “Si te vas”. Es una canción con palabras amenazantes hacia su amado quien se irá con otra mujer. “Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo / Cuando muera tu traviesa curiosidad / Cuando memorices todos sus recobecos / Y decidas otra vez regresar / Ya no estaré aquí en el mismo lugar”. “Si te vas / Y me cambias por esa bruja pedazo de cuero / No vuelvas nunca más / Ya no estaré aquí”.

“Moscas en la casa” (1998). Esta canción es un pop latino balada interpretado por Shakira para su álbum “¿Dónde están los ladrones?” en 1998. La canción es otra oda al despecho que habla sobre el sentimiento de extrañar a alguien. “Mis días sin ti son tan oscuros / Tan largos / Tan grises”. “Mis días sin son tan absurdos / Tan agrios / Tan duros”.