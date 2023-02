El Colombiano

Los seguidores de Shakira y Karol G por fin cumplieron su deseo de ver a las dos artistas colombianas femeninas más importantes del momento cantar juntas y el desamor las unió en “TQG” (Te Quedó Grande) una “balada en tono menor teñida de regguetón”, como la describió la paisa hace poco, en la que hablan de las relaciones que tuvieron en el pasado.

Y es que la letra de la canción tiene duros dardos y afirmaciones contra el exfutbolista Gerard Piqué y el cantante Anuel AA. “Te conseguiste nueva novia/ Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, canta Karol G en el arranque del sencillo, cuyo video, ya en YouTube, logró más de un millón de visualizaciones en menos de una hora. Más adelante, en la canción que dura 3 minutos y 17 segundos, la barranquillera hace otra afirmación contra su ex que dejó pensando a más de uno: “Ahora tú quieres volver/ Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”, lo que reaviva los rumores de que en el pasado, Piqué intentó regresar con la artista colombiana. Le puede interesar: “Mañana será bonito”, el álbum más íntimo en la carrera de Karol G Publicidad El reconocido paparazzi español Jordi Martín ya se había referido al tema asegurando que el exjugador del Barcelona se habría arrepentido de estar con Clara Chía (su actual pareja) y había buscado a Shakira.

“En abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos”, dijo el paparazzi en el programa El Gordo y la Flaca. Publicidad “TQG”, más que ser una canción de desamor también demuestra la resiliencia y el empoderamiento de las artistas en versos como: “Tú te fuiste, yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level” o “volver contigo never / Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”. En la colaboración Shakira también hace un juego de palabras que conecta a “TQG” con otra de las canciones en las que habla de la ruptura de su relación con el español, con quien sostuvo una relación de más de 10 años, fruto de la cual nacieron sus hijos Milan y Sasha.