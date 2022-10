Como adelanto a lo que será su nuevo disco “Si ayer fuera hoy”, Morat acaba de lanzar su colaboración con Feid “Salir con vida”, una canción pop muy a su estilo a la que se le suman “unas barras especiales para que se las mande a la pollita, pues”, como compartió Feid en su Instagram.

La canción es un ruego para que una relación no termine, luego de un comienzo que parecía imposible. Mientras los Morat dicen “nunca te vayas que yo / quiero salir con vida / que aunque intentara olvidarte / mi boca no lo haría”, Feid contesta “sentados en una acera con ganas de bajarnos esta bellaquera / quedate con esta ‘nea’ no te quedes soltera”.

En el video, unos golpeados Morat tratan de sobrevivir a una sesión de grabación en un estudio, lo que parecen haber logrado una vez más, de acuerdo con las reacciones de sus seguidores que tienen la canción como uno de los lanzamientos más importantes de la semana, gracias a una campaña de expectativa en redes sociales.